Erdoğan, İş Bankası ile ilgili o yetkiyi alacak mı?

"Dört üyeyi Başkan atasın" başlığıyla yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer" ifadesiyle başlayan tartışmalara değinildi.

"Yeni Şafak'ın tarih araştırmalarıyla bilinen yazarı Abdullah Muradoğlu, 'Atatürk Hisseleri'ni temsilen İş Bankası yönetiminde görev yapan dört üyenin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip atanması gerektiğini söylüyor" denen haber şöyle devam etti:

'Bugünkü haliyle CHP'nin İş Bankası'nın üçüncü ortağı gibi göründüğünü belirten Muradoğlu, şunları kaydetti; "CHP'nin yönetim kuruluna verdiği üyeler, bankanın her türlü işleminden sorumlular. CHP, Atatürk'ün nakit ve hisselerini satma ve harcama yetkisine sahip olmasa bile neticede bankacılık yapan tek parti. Atatürk'ün hisseleriyli ilgili tasarruf, vasiyetine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilebilir. Böylece CHP, bankacılıkla değil, sadece siyasetle iştigal eder. İş Bankası Türkiye'nin en büyük bankası olarak büyük şirketlerle iş ve kredi ilişkisi içinde. Bu realite CHP'nin başını ağrıtabilir'. Muradoğlu, bu teklifi 2006'da Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı döneminde de yaptığını hatırlattı."