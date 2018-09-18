HMD Global Türkiye Müdürü Sertaç Şener oldu

Şener, teknoloji ve akıllı telefon sektöründe özellikle satış, pazarlama, kurumsal iletişim ve sınır ötesi ekiplere liderlik alanlarında edindiği 20 yılı aşkın deneyimiyle yeni görevine devam edecek.

Yeni görev ile ilgili görüşlerini paylaşan HMD Global Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Per Ekman, Sertaç Şener’in ekibe katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Yerel pazar bilgisinin ve global iş tecrübesinin, gerçek bir Nokia telefon deneyiminin tüm özelliklerini sunma vaadimizi yerine getirme yolunda, HMD Global'in Türkiye'deki operasyonunu başarılı şekilde devam ettireceğine inanıyoruz.”

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan Sertaç Şener, Nokia’nın hem bölge hem de Türkiye pazarlama ve satış ekiplerinde farklı görevlerde bulundu. Nokia'nın ardından 2014 yılında Microsoft’ta Mobil Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sertaç Şener, 2016 yılında Hopi’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Finlandiya’nın Espoo şehrinde bulunan HMD Global Oy, Nokia telefonlarının ana merkezidir. HMD, geniş bir müşteri ve fiyat yelpazesini hedefleyen bir dizi akıllı telefon ve temel fonksiyonlu telefon tasarlıyor ve pazarlıyor. HMD, inovasyon ve kalite taahhüdü ile telefonlarda ve tabletlerde Nokia markasının münhasır haklarına sahip bulunuyor.