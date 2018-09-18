Turizm alarm verdi: '2016'dan daha kötü'

Bankaların turizme kullandırdığı kredilerden geri dönüşü sorunlu olan miktara 1.1 milyar daha eklendi.

Turizmde işler iyi, gelen ziyaretçi rekor düzeyde arttı, gelir yükseldi deniyor, ama işletmeler kredi borçlarını ödeyemiyor...

Turizm Gazetesi’nde yer alan habere göre; Bankaların turizme kullandırdığı kredilerden geri dönüşü sorunlu olan miktara 1.1 milyar daha eklendi. Bankacılar bunun yılsonunda daha da artacağını söylüyor.

İKİYE KATLANDI

Kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların turizme kullandırdığı kredilerden bankacılık literatüründe “Takipteki kredi” olarak tanımlanan kamuoyunda ise “Batık kredi” olarak bilinen geri dönüşü sorunlu krediler ikiye katlandı.

KRİZ YILI 2016’DAN DAHA KÖTÜ

BDDK verilerine göre geçen yılın haziran ayı itibariyle bankaların turizme kullandırdığı krediler içinde geri dönüşü sorunlu miktar yüzde 2.6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 4.4’e yükseldi.

Bu, turizm tarihinin en ağır krizinin yaşandığı 2016 yılından bile daha yüksek.

2016 yılında bankaların turizmdeki geri dönüşü sorunlu kredi miktarı 2.2 idi.

BANKALARIN İCRADAN OTEL ALMASI

Bu arada son dönemde bankaların kredi alacaklarına karşılık haciz koydukları otelleri icradan alımlarındaki artış dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak Turizm Gazetesi’nin görüşlerini aldığı bankacılar şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bankalar kredilerinin dönmesini isterler. Bir kredi de yüzde 5 kâr varsa, batan bir kredi 20 kredinin de kârını siler. Hiç bir banka otel almak istemez. Zaten temerrüde düşen bir kredinin teminatının icra ile satışı 5 yıldan az sürmez. Fakat bankalar icrada gayrimenkulün ucuza satılıp mevcut zararın büyümemesi için gayrimenkulü kendi satın alma yoluna gider.”

Bankacılar, bankalarda henüz temerrüde atılmayan krediler olduğunu, bu nedenle takipteki kredi oran ve miktarının yılsonunda, kasım aralık ayında daha da artacağını söylüyor.

Haziran ayı itibariyle turizmde batık kredi oranı: