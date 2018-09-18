Dolar yükselişe geçti

Perşembe günü açıklanacak olan yeni OVP'yi bekleyen piyasada hareketlilik arttı. Yükselişini bugün de sürdüren dolar/TL, yüzde 2'ye yakın primle 6.42 seviyelerine kadar çıktı.

Dolar/TL, TCMB'nin geçen hafta beklentilerin üzerinde yaptığı 625 baz puanlık faiz artışı sonrası sert gerilese de OVP(Orta Vadeli Program) öncesi gelen döviz talebi ile yukarı yönlü seyir izliyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL'de, yukarı yönlü eğilim bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde 6.35 seviyelerinde dengelenen kur, ardından 6.4284 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL, saat 14:08 itibariyle 6.4250 ve euro/TL 7.5130 seviyelerinde yer aldı.

Piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklanmış durumda. TCMB'nin kararı ardından OVP'den de etkili bir maliye politikası çıkması halinde TL'ye destek olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda OVP'de piyasaları ne kadar tatmin edecek, nasıl bir programın açıklanacağı izlenecek.