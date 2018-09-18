Dövizden TL’ye dönmeyenlere para cezası

Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

TÜRK parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin 13 Eylül tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre, bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek. Karar 13 Eylül’de yürürlüğe girdi. Sözleşmeleri TL’ye çevirmede son tarih ise 12 Ekim…

HANGİ TARİHTEKİ KUR GEÇERLİ OLACAK

İstanbul Barosu’na üye Av. Necdet Budak konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bu noktada önemle belirtilmelidir ki; kararda sözleşme taraflarının anlaşması esas alınmış, tarafların uyuşamaması durumunda hangi tarihteki kurun geçerli olacağı, sözleşmenin akıbetinin ne olacağı veya genel olarak nasıl bir hukuki yol izleneceği yönünde herhangi bir hüküm sevk edilmemiştir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması beklenen tebliğde hüküm olması ihtimal dâhilindedir” dedi.