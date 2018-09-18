'İtiraf edilmese de o sektör feryatlar eşliğinde çöküyor'

İngiliz Independent gazetesi, Türk Lirası’ndaki değer kaybının ardından Türkiye’deki inşaat sektöründeki son durumu ele alan bir makale yayımlandı. Haberde, ülkenin uzun yıllardır yükselişte olan inşaat sektörünün feryatlar eşliğinde durma noktasına geldiği, ‘hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın favori projelerinin de askıya alındığı ya da boyutunun daraltıldığı’ belirtildi.

Borzou Daragahi imzalı haberde görüşlerine yer verilen devlet kurumlarına yakın bir yatırımcı, “Havalı inşaat projeleri yapan büyük şirketler, onların hiç parası yok. Hükümet harcamaları durdurdu. Bütün projeleri yeniden değerlendirecekler ve önceliklerini belirleyecekler” dedi.

'KANAL İSTANBUL'UN AKIBETİ BELİRSİZ'

T24'ün aktardığı haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Erdoğan’ın mirasını ve seçim popülaritesini özel ve kamu sektöründeki büyük inşaat projelerine dayandırdığı tespitine yer verilirken; şu yorum yapıldı:

“Ancak mucize, dışarıdan gelen ucuz kredinin üzerine kurulmuştu ve o da ABD’nin politika faizlerini artırdığı, Türkiye’nin ekonomik sağlığının kuşku yarattığı bu dönemde kurudu. Uzmanlar, girişimciler ve bankacılar, -Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin bile ‘çılgın’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesinin de aralarında bulunduğu- çok sayıda projenin akıbetinin belirsiz olduğunu söylüyor.”

Independent’ın Türkiye’de devam eden inşaat projelerinin mevcut durumuna dair bilgi alabilmek için saatlerce telefon ve e-mail trafiği yaptığı kaydedilirken; ancak herhangi bir bilgiye ulaşmanın çok zor olduğu ifade edildi.

'8 METRO HATTI PROJESİNDEN 6'SI ERTELENDİ'

Dünyanın en büyüğü olarak tanımlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabının planlandığı gibi 29 Ekim’de açılacağının kendisine söylendiğini aktaran Daragahi, “İki şehir planlamacısı ise İstanbul’daki 8 metro hattı projesinden 6’sının ertelendiğini söyledi” diye yazdı. Öte yandan New Reserve Kandili, Mesa Cadde, Nidapark gibi projelerde kazıma başlandığı ancak ilerlemenin durduğu belirtildi.

'RESMİ OLARAK İTİRAF EDİLMESE DE BÜTÜN PROJELER YAVAŞLIYOR YA DA SONLANDIRILIYOR'

Kimsenin Türkiye’ye borç vermek istemediğini söyleyen iktisatçı ve danışman Atilla Yeşilada ise “Resmi olarak itiraf edilmese de bütün projeler yavaşlıyor ya da sonlandırılıyor” yorumunda bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ankara’daki genel merkezinin inşaatının da durdurulduğu bilgisine haberde yer verilirken, yatırımcıların işçilere evde kalmalarını söylediğini ve hükümetten ödeme alamamaktan şikayet ettiklerini kaydeden Yeşilada, “Onlara ödeme almak için Hazine’ye para girmesini beklemeleri söylendi” dedi.