FATSALI simitçiler, simit zammının uygulanmaya başlandığını söyledi. Fatsalı simitçilerden Adem Pek, “Uzun zamandır 80 gram simit 1 TL’den satıyorduk. Un ve susama gelen zamlar neticesinde bizler de simide yüzde 25 zam yapma kararı aldık. Fatsalı vatandaşlar zamma biraz tepki gösterseler de bu fiyatlardan satmak zorundayız” dedi.