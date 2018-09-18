FATSALI simitçiler, simit zammının uygulanmaya başlandığını söyledi. Fatsalı simitçilerden Adem Pek, “Uzun zamandır 80 gram simit 1 TL’den satıyorduk. Un ve susama gelen zamlar neticesinde bizler de simide yüzde 25 zam yapma kararı aldık. Fatsalı vatandaşlar zamma biraz tepki gösterseler de bu fiyatlardan satmak zorundayız” dedi.
18 Eylül 2018 11:48
Simide yüzde 25 zam
Ordu’nun Fatsa ilçesinde susamlı simit fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. 1 TL’den satılan simit fiyatı 1,25 TL'ye çıktı.
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