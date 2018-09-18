18 Eylül 2018 11:48

Simide yüzde 25 zam

Simide yüzde 25 zam
Ordu’nun Fatsa ilçesinde susamlı simit fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. 1 TL’den satılan simit fiyatı 1,25 TL'ye çıktı.
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FATSALI simitçiler, simit zammının uygulanmaya başlandığını söyledi. Fatsalı simitçilerden Adem Pek, “Uzun zamandır 80 gram simit 1 TL’den satıyorduk. Un ve susama gelen zamlar neticesinde bizler de simide yüzde 25 zam yapma kararı aldık. Fatsalı vatandaşlar zamma biraz tepki gösterseler de bu fiyatlardan satmak zorundayız” dedi.

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