BİM yönetiminden zam açıklaması!

Galip Aytaç, "Dediler ki Allah'ın suyuna zam yapıldı. Ambalajlı suyunun maliyetli suyun içerisinde %60 almak maliyeti var. Suyun maliyetleri artmıştır" diye konuştu. Migros'un Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tort ise AVM kiralarının TL'ye çevrilmesini desteklediklerini söyledi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberi şöyle:

BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aytaç son ekonomik durumu değerlendirdi. Yaşanan gelişmeler hakkında, “Olağan üstü bir süreçten geçiyoruz bunun farkındayız” diyen Aytaç 5. Ortak Gelişim Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği Kongresi’nde konuştu. Sozcu.com.tr’nin de takip ettiği toplantıda konuşan Aytaç sözlerini şöyle sürdürdü:

SU FİYATLARI

Dediler ki Allah’ın suyuna zam yapıldı. Ambalajlı suyunun maliyetli suyun içerisinde %60 almak maliyeti var. Suyun maliyetleri artmıştır. Lojistik petrole gelen zammında biliyoruz. Bunların hepsi su fiyatını etkiledi. Bu bu yıl 1.5 miyim ton olarak gerçekleşti.

DOMATES

İhracat taahhütlü olduğu için önce ihracat vazifelerini yerine getirmek için 25 kuruştan 85 kuruşa çıktı. Domatesin yetersizliği… bunun ambalajlı da dövizle satılıyor zaten olması gereken yere geldi. Birden bire fiyatların artması söz konusu değil. Buradaki fiyat artışı yavaş yavaş yansıtıldı.

AYÇİÇEK YAĞI

Ayçiçek yağı. Ana hammaddesi ayçiçeği çekirdeğidir. Yüzde 40’lık bir hammadde artışı var ama yansıyacak diğer konu da süttür. Sütte geldiği anda bir madde yapmanız gerekiyor. Eylül ayında yavaş yavaş yansıtmak durumunda kaldık.

KAĞIT ÜRÜNLERİ

Kağıt ürünleri ana hammaddezi selüloz ve tamamen ithal 615 dolardan 850 dolara çıktı kağıtta %150 bir artış oldu. Yavaş yavaş yansıta yansıta götürüyoruz.

Maliyetler arttıkça raflara yansıyacak

Perakendecinin en önemli kaynağı tedarikçidir. Yavaş yavaş yansıyacak. Tedarik konusunda sıkıntı yaşıyoruz .Migros Yönetim Kurulu İcra Başkanı Özgür Tort ise zirvede yaptığı konuşmada AVM kiralarına değindi.

İşte Tort’un açıklamalarından satır başları:

Dövizdeki kira AVM’de değil sadece bugün birçok sektörün göbeğinde oturuyor kararname gayet net. Böyle değerlendirmesinde destekçisiyiz.

TL cinsinden döner hangi kursan döner bilinmez. 30 günlük süre kısa 60 güne çekilmesini istiyoruz.

Hangi aşamalarda dolar girdimiz var ne yazık kullandığımız gübreden kullandığımız yeme kadar dolar girdisi var. Suyundan sütüne kadar dolar bir şekilde hattımızın bir parçası konumunda

Fasulye mercimek vesaire ithal girileri yüksek.

Gelecekteki bütçe perakendecinin bir numaralı girdisi işçilik kira…

Nakit akışını sağlamakta çok güçlük çeken tedarikçilerimiz e dostlarımız var.

Bizim üyelerimiz mağaza açmaya devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR…