CHP önermişti: O ürünlere işaret koyulacak

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yerli milli logo uygulamasını 11 Eylül’de tavsiye etmişti.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, perakende satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret bulunacak. Etiket uygulaması 2 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

“KALP ŞEKLİNDE TÜRK BAYRAKLARININ KOYULMASINI ÖNERİYORUZ”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 11 Eylül’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Yerli ve milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını ve yerli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını sağlayacak üzerlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının koyulmasını öneriyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayrağı koyulması bu ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını, fark edilmesini, belki de alışveriş yaparken tercih edilmesini sağlayacaktır" demişti.

“EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLANMASI AMAÇLANMIŞTIR”

Ticaret Bakanlığı da etiket yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama yayımladı. Son zamanlarda yaşanan fiyat dalgalanmasının tüketici lehine bazı tedbirler alma zorunluluğu ortaya çıkardığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu doğrultuda satış ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin fiyat etiketlerinde belirtilmesi zorunluluğu getirilerek, tüketicilerin bilgilendirilme hakkının korunması konusunda bir adım daha ileri gidilmesi hedeflenmiştir. Diğer yandan, tüketicilerin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması, yerli ürünlerin tüketiminin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve söz konusu ürünlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacı ile Türkiye’de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirilerek, ekonomik istikrara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bakanlığımız bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerekli özeni göstermekte ve tüketicilerin menfaatlerinin zedelenmesinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, tüketicilerimizin de bu konuda bilinçli hareket ederek hassasiyet göstermesi ve mevzuatı ihlal eden satıcı veya sağlayıcıları Bakanlığımıza veya Ticaret İl Müdürlüklerimize bildirmesi büyük önem arz etmektedir.” (ANKA)