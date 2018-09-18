Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, alış 245,54 lira üzerinden işlem görürken, satış 245,57 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde gram altının satış değeri, 248.49 Türk Lirası.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, alış 395.65 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 403.72 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde çeyrek altının satış değeri, 410.62 Türk Lirası.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1628.45 lira, satış 1644.90 Türk Lirasından işlem görüyor. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde cumhuriyet altının satış değeri, 1672.99 Türk Lirası.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik fiyatı, alış 221.55 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 223.79 Türk Lirası. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde 22 ayar bileziğin satış değeri, 227.61 Türk Lirası.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatı, alış 1598.76 lira, satış 1614.91 liradan işlem görüyor. Geçen hafta 110 Eylül 2018 tarihinde tam altının satış değeri, 1642.49 Türk Lirası.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın fiyatı, alış 791.30 lira, satış 807.45 Türk Lirası. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde yarım altının satış değeri, 821.24 Türk Lirası.
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Reşat altın fiyatı, alış 1595.21 Türk Lirası, satış 1611.33 lira. Geçen hafta 11 Eylül 2018 tarihinde Reşat altının satış değeri, 1638.85 Lirası.