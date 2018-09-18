Peki konkordato nedir? Şirketler neden konkordato ilan eder?

Konkordato ya da diğer bir ifadeyle iflas anlaşması, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya denir. Borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi şirketlerin mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını sağlamak da konkordatonun nedenleri arasında yer alır.

Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması



