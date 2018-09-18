TAV'dan 3. havalimanı açıklaması

TAV Havalimanları Holding, üçüncü havalimanında hisse almayı planladığına yönelik haberleri yalanladı. TAV, "Şirketimiz İGA'da herhangi bir hisse alımı için görüşmemektedir ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Holding hakkında bazı basın yayın organlarında İGA Havalimanı İşletmesi ile ilgilendiği ve bir kısım hisselerine talip olduğuna dair haberler yer almıştı.

Daha önce TAV CEO'su Sani Şener, "Üçüncü Havalimanı açık, şeffaf bir ihale yapıldı. Açık artırmayla yapıldı, ancak 1 milyar Euro yıllık kira ödemek bize çok pahalı geldi. Onun için biz çekildik. Alan arkadaşlarımız şu anda devam ediyor. 29 Ekim'de açılacak. Açılınca Atatürk Havalimanı kapanacak. Ama bizim 2021 yılına kadar süremiz var. Ama yüzde 25 artı KDV'yi yani 800 milyon doları biz 2007'de peşin ödediğimiz için iki yıllık kaybımızı devlet karşılıyor. Onu ihaleden önce bize bildirdiler zaten. Onun için yapacak bir şey yok zaten." demişti.