Mahkemeden milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar

Emekli maaşı 1400 lira olan ve bir kamu bankasına yatırılan işçi emeklisi Emin İşler, geçen yıl Temmuz ayında maaşını çekmek için bankaya gittiğinde parasının kesintiye uğradığını fark etti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, banka, İşler’in hesabından 349 liralık kesinti yapmıştı. Yapılan kesintinin nedeni ise, İşler’in bankaya olan kredi borcuydu. Ancak yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamaz. İşler, yapılan kesintinin iadesi için konuyu Bayrampaşa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşıdı. Başvuru, yapılan kesintinin iadesini içeriyordu. Heyet, tarafları dinledikten ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Heyet, yapılan kesintinin iadesine karar verdi.

Heyetin bu kararı İstanbul İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Heyet kararının iptali istemi ile bankanın açtığı dava 4 Ekim 2017 olarak kayıtlara girdi. Dava dosyasına göre, banka adına yapılan savunmada, İşler’in hesabından yapılan kesintinin hukuka uygun olduğu kaydedilerek özetle "Borçlunun banka nezdinde hesaplarında bulunan paraların tamamı bankaya rehinlidir. Banka da rehin hakkını kullandı" denildi. Mahkeme, tarafların sunduğu delilerin yanı sıra bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, yapılan kesintinin iadesinin gerektiği kaydedildi.