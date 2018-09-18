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18 Eylül 2018 09:50
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Zor bir dönemden geçiyoruz
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, “Zor bir dönemden geçiyoruz, dönemin sancısı en çok ekonomide hissediliyor” dedi.
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