Ekonomi yazarından İş Bankası uyarısı

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisseleri için yaptığı “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” yorumunu değerlendirdi.

CHP ve İş Bankası’nın da tepki gösterdiği sözlerle ilgili kişisel Twitter hesabından yorumda bulunan Gürses, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla ilgili olarak, “Krizin başında bir banka hissesini mülkiyet hakkını çöpe atarak tartışmaya açmak bile fısıltı gazetesini güçlendirir; krizi derinleştirir.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerini vasiyetnameyle CHP’ye miras bıraktığını hatırlatan Gürses, “Yani özel hukuk alanına giriyor. Devleti de devlet adamlarını da ilgilendirmiyor.” diye ekledi.