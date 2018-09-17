Ünlü ekonomist: İddiaya giriyorum, yıl sonuna kadar...

Atilla Yeşilada'nın yazısı şöyle:

FÖŞ Türkiye’de mukim kripto-AKP’li, sahte CHP’li, gizli PKK’lı, neo-Gülenist tek analizatördür. Bu kadar geniş bir müşteri kitlesine sahip olduğu için de asla batmaz. Sevgili Gençler, size bir öğüt, vatan hainliği her devirde ve her ülkede en çok kazanç sağlayan meslek olmuştur. Kariyerinizi planlarken bu seçeneği göz ardı etmeyin. Özellikle FÖŞ gibi cinselliğinizi bir pazarlama ve “network edinme” aracı olarak kullanabiliyorsanız, önünüz çok açık (arkanız da tabii, ama onu başka bir gün konuşuruz).

Unutmayın, sizin bu vatana hiçbir borcunuz yok. Zaten olsa da, yakında af çıkar, kolaylıkla 36 taksitte ana parasını ödersiniz.

Size vatan hainliğinde eriştiğim zirveleri bu yazımda takdim ederken sponsorlarım Soros Foundation, Her Majesty’s Secret Service, Mata Hari Memorial Fund ve tabii ki bütün iç çamaşırlarımı aldığım Kalvin Klayn’a da teşekkürü borç bilirim. ParaAnaliz’in dahi yazılım ekibi ile makalelerime ürün yerleştirme üzerinde çalışıyoruz, hatta ayrı bir ekip “scratch and sniff” yani kazı ve kokla sistemini Internet’e taşıma projesinde hayli mesafe kaydetti.

Çok sevdiğim, yoluna baş koyduğum Başkanım Erdoğan diyor ki: “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. ‘Enflasyon sebeptir, faiz neticedir’ diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş.”… “Yüzde 50’lere varan faiz oranı olduğu zaman… Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız.”

Bu açıklamalar dahiyanedir, çünkü TCMB’nin yine RTE’nın emriyle 625 puan faiz artırarak ekonominin valdesini kanırtma pahasına edindiği kredibiliteyi 2 saat içinde yok ederek, faiz artırımına rağmen enflasyonun yükselmesinin yolunu açarak RTE’yi haklı çıkartacaktır!

Türkiye’nin tek lideri, halk kahramanı, Başkomutan ve Varlık Fonu yönetim kurulu Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iki şahit önünde hakim huzuruna çıkıp “Kandırılmışım, yüksek faizin nedeni yüksek enflasyondur” diye tövbe edinceye kadar Türkiye’de faiz düşmez.

Ama bu kadarını ifşa etmek beni vatan hainleri arasında Süper Lig’e de yükseltmez. Gerçek bir vatan haini daima dış güçlerle işbirliği yapmalıdır. O nedenle ilave edeyim: Ankara Washington DC’yle kanka olup yaz tatillerini birlikte geçirmedikçe faizler düşmez. Çünkü, Türkiye dışında mukim bütün banka ve fon yöneticileri OFAC’ın burada düşene tekme atmaktan hoşlanmadığım için adını zikretmediğim bir finansal kurum hakkında yeni soruşturmalar başlattığını biliyor. Her sene 230 milyar dolar dış finansman gereksinimi varken ABD’yle papaz olanların da dımdızlak cascavlak açıkta kalacağını da….Bu yüzden de Türkiye’ye çok az kredi verir, çok az para sokar.

Buradan iddiaya giriyorum, yıl sonuna kadar vadesi gelen sendikasyon kredilerinin yenileme oranı %80, bono ve tahvilde yüzde sıfır (rakamla 0.000) olacaktır.

Kaliteli bir vatan haini aynı zamanda içerde Üst Akıl’la işbirliği yapan yerli maşaların da hizmetkarı olmayı, onların çıkarları doğrultusunda tüm toplumu satmaya hazır olmalıdır. Hemen örneklerle anlatayım size Sevgili Gençler.

Hhalen ortalama mevduat faizi yüzde 22 civarındadır. Kredi faizleri ise yüzde 32 civarındadır.

Enflasyon %18 olduğuna göre, tasarruf sahibi en az %4 REEL faiz talep eder. Ufak bir ayrıntı, Türkiye’de mevduatın %50’si milyonerlerin elindedir, ortalama milyoner mevduatı TL6 milyondur. Bu kişilerin hepsi haram süt emmiş, kahpe ve Musevi lobisinin işbirlikçisidir. Çünkü gerçek Türk fakir doğar, cahil yaşar ve borçla ölür. Zenginlerin hepsi tüyoları aslında Yahudinin hası olan Fed başkanı Jerome (asıl adı Jehuda) Powell’den aldığı için, enflasyon yükseldikçe daha yüksek faiz diye tutturur, vermezseniz, eroin ve kokain ticaretine başlar. Bir çok hesaba göre enflasyon %22’de tepe yapacaktır. Dolayısıyla ortalama mevduat faizi de %26’ya yükselecektir. Mevcut geçerli mevduat-kredi faizi makası sabit kalsa, ortalama kredi faizi de %36’ya yükselecektir.

Faizleri yüksek tutan bir mesele daha vardır. Fed’in faiz artırımlarına abanması ile Gelişmekte Olan Piyasalar tam anlamıyla altına etmiştir. Fed ve yakında AMB faiz artırdıkça, GOP lodos yemiş iskorpit gibi kıyıya vuracaktır.

Bu şartlar altında Türkiye’deki kur çalkantısı ve enflasyonist baskıları TCMB tek başına önleyemez. OVP’de kallavi yani yıllık 10-15 milyar DOLAR (Amerikan, Kanada değil) somut harcama tasarrufu ilanı yanında, dedik ya RTE’in Trump’la sulh olması şarttır. Yoksa %20 olmasa da %15 enflasyon ilanihaye devam eder. Bunun ürettiği faiz özel sektörü kanser eder, teker teker batarlar. Ödenmeyen krediler bankaların nakit akışını iyice zedeleyeceği için mevduat-kredi faiz makası daha da açılır.

Sayın Başkanım çok haklıdır. Faizin nedeni enflasyon değil, aptallıktır. Maalesef Ayn-ştayn’a göre evrenin sonu olabilir, ama insan aptallığının limitleri henüz keşfedilmemiştir.

Ama yakın zamanda Türkiye’de keşfedilecektir.

*Bu yazı Para Analiz'den alınmıştır.