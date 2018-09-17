‘Merkez zaman kazandırdı, kritik tarih 20 Eylül’

Merkez Bankası‘nın rekor seviyedeki faiz artışı Türk lirasının dolar ve Euro karşısında sert bir yükselişe geçmesine alan yaratmasa da yukarı yönlü bir çıkışın kapısını araladı.

Piyasalar bu karar sonrası yön değiştirirken, artık gözler 20 Eylül’de açıklanacak olan Orta Vadeli Program’a (OVP) çevrildi.

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam’a göre bu tarihe kadar piyasaların mevcut seviyelerinde beklemede olacağı tahmin ediliyor.

“6.25 puanlık faiz artışından sonra bankacıların morallerinin düzeldiğini gözlemledik” diyen Sağlam, “Karar öncesi piyasaların geleceği dönük umudu tümüyle yitmiş görünüyordu, şimdi yeniden umutlanmaya başladılar. Buna karşılık hâlâ temkinli oldukları da kesin” diyor ve ekliyor:

“Özet olarak Merkez Bankası’nın son faiz kararıyla siyasi otoriteye zaman kazandırdığını, siyasi otoritenin bunun devamını getirmesi, mali tedbirleri devreye sokması gerektiğini söylüyorlar. Bunun için de OVP’nin açıklanacağı 20 Eylül ‘yeni kritik tarih’ haline geldi.”

Sağlam’ın aktardığına göre bilgi veren bankacılar, yabancılar nezdinde itibar kaybının bu kararla durduğunu söylüyorlar. Ancak bir bankacı, istikrarın sadece Merkez Bankası kararları ile olamayacağının da farkında olduğunu kaydediyor.

Yabancıların tavrının önemini vurgulayan bankacı, özellikle yıl sonuna kadar sürecek olan yeni sendikasyon dönemine değinerek, “yabancıların önümüzdeki kısa dönemde atılacak adımlara bakarak, Türkiye’ye yeniden borç verme, vereceklerse faiz oranlarının ne olacağını belirlemeye çalıştıklarını” söylüyor.

Sağlam, söz konusu bankacının önümüzdeki 3 ay içinde bankaların yüklü borçlanmalara girmesi gerektiğine dikkat çektiğini belirterek, bunun başarılamaması halinde kurların bundan olumsuz etkileneceğinin de altını çizdiğini aktarıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bağımsızlığın sonucunu göreceğiz. Benim sabır safhamdadır” sözlerinin “bundan sonra artışa izin verilmez” algısı yaratacak siyasi açıklamalar olarak piyasada algılandığını söyleyen Sağlam, bu durumun önümüzdeki döneme ilişkin oluşturulması gereken iyimserliği azalttığını belirtiklerini ifade ediyor.