Sözcü yazarı Rahmi Turan, Erdoğan'ın "bu bizim krizimiz değil" sözlerine tepki gösterdi.

Rahmi Turan, "Kimin krizi?" başlıklı yazısında, "Erdoğan'ın izni olmadan Merkez Bankası faizleri bir gram bile artıramaz!" dedi.

İşte Rahmi Turan'ın bugünkü yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu bizim krizimiz değildir” diyor.

Peki, kimin krizi?

Kılıçdaroğlu'nun mu?

Meral Hanım'ın mı?

Temel Bey'in mi?

Kimin krizidir?

Faizleri artırmamak için ısrar eden kimdi? Uzun süredir Merkez Bankası'nı kim frenliyordu?

Şimdi faizleri birdenbire yüzde 24'e yükseltmek neden kaynaklandı?

Zamanında doğru yapılıp faizler gerektiği oranda ayarlansa döviz bu kadar fırlar mıydı? Ekonomimiz böylesine alt üst olur muydu?

Şikâyet edilen dış güçler mi Türk liralarını verip dolar satın alıyor, yoksa bu memleketin şirketleri, bankaları, işadamları mı dolara hücum ediyor?

Dolara saldırıp krizi yaratanlar içimizde değil mi?

Cumhurbaşkanı'nın “Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirdi. Şu an sabır safhasındayım. Ama bu sabır da bir yere kadar!” diye kızgın demeçler vermesi inandırıcı mıdır?

Cümle âlem biliyor ki, Erdoğan'ın izni olmadan Merkez Bankası faizleri bir gram bile artıramaz!

Sözün kısası: Bu kimin krizi olursa olsun, kazığı yiyen halkımızdır!