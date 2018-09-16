Bakanlıktan iflas eden şirketlere uyarı

Türkiye'de sayıları 650 bine ulaşan şirketlerin 300 binini limited, 410 binini de anonim şirketler oluşturuyor. Bu şirketlerin yaklaşık 330 bini yani yüzde 80'i sermayelerinin 3'te 2'sini kaybetmiş yani “teknik olarak iflas etmiş” durumda. Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi bu tür durumlarda yapılması gerekenleri düzenliyor. Ancak fazla bilinmediği için, Ticaret Bakanlığı “teknik iflas” durumunda şirketlerin yönetim kurullarının almaları gereken önlemleri içeren yeni bir tebliğ yayınladı. Çünkü bu tedbirleri almayan şirket yöneticilerine “hileli iflas” gerekçesiyle 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.

Türkiye'de 330 bin limited ve anonim şirket “teknik olarak iflas edince” Ticaret Bakanlığı, yönetim kurullarını önlem almaya çağıran bir tebliğ yayınladı. Sermayesinin 3'te 2'sini kaybeden şirketlere korunma yolları anlatıldı.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle şirketlerin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uygulayacakları bazı usul ve esaslar şöyle:

– Sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda genel kurul toplantıya çağrılacak.

– Genel kurul, sermayenin üçte biriyle yetinilmesine, sermaye azaltımı yapılmasına, sermayenin tamamlanmasına veya artırılmasına karar verebilecek.

– Memur atanmazsa, tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılacak.