Dev marketler zinciri satılıyor

Real hipermarketler zincirinin dünya genelindeki sahibi Metro, dev perakende zincirini satışlardaki düşüş ve toptan satışa odaklanmak istediği için satma kararı aldı.

ALPER ÖCAL - HABERTÜRK/ Alman perakende devi Metro, toptan satışa odaklanmak için son dönemde işleri yolunda gitmeyen küresel perakende zinciri olan Real hipermarketler kolunu satma kararı aldığını açıkladı.

Metro CEO'su Olaf Koch, bir dönem oldukça yayılmacı bir politika izleyen grupta Kaufhof bölümünü de satmış Media Markt markasını bünyesinde bulunduran tüketici elektroniği kolu Ceconomy'den koparmıştı.



Öte yandan, bu strateji Metro'nun hisselerinde beklenen etkiyi yaratamayarak başarısız olmuş ve özellikle Rusya pazarında kötüye giden performans nedeniyle görünümü zayıflamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da Real'i satmak isteyen ancak alıcı bulamayarak başarılı olamayan Metro, geçtiğimiz çeyrek satışlarında yüzde 7.2 gerileme kaydetmişti. Satışlardaki düşüşün nedeni olarak da havaların aşırı ısınması ve erken kutlanan Paskalya Bayramı'nın etkili olduğu belirtilmişti.

AMAZON MU SATIN ALACAK?

ABD'nin ardından dünyanın en büyük gıda perakende pazarı olarak gösterilen Almanya'da, Real için Amazon'a satış söylentileri ortaya atıldı. Analistler satışın 1 milyar euro değerinde olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, Alman perakende pazarında Aldi ve Lidl gibi indirimli zincirlerin varlığı nedeniyle yabancı oyuncular piyasada tutunmakta zorlanıyor. Son olarak Walmart, 1 milyar dolar zarar ettikten sonra 2006 yılında Almanya pazarından çekilme kararı almış ve tüm mağazalarını Metro'ya satmıştı. Söz konusu süpermarketler halen Real markasıyla hizmet veriyor.

Amazon'un Real ilgisi ise elektronik ticaret devinin geçen yıl 13.7 milyar dolar karşılığında organik gıda perakendeciliği yapan Whole Foods satın almasıyla ilişkilendiriliyor ve Jeff Bezos'un Almanya'da da etkin olan Amazon ile entegre olarak Almanya pazarına girebileceği gelen haberler arasında.



METRO DA SATILABİLİR

Öte yandan, Real'in çatı şirketi Metro için de el değiştirme durumu söz konusu olabilir. Alman yatırımcı grubu Haniel, elindeki yüzde 7.3 Metro hissesini bir Çek-slovak yatırımcı gruba satmış ve geri kalan yüzde 24.2 hisse için de ileri bir tarih için satış opsiyonu koymuştu.

Çek milyarder Daniel Kretinsky ve Slovak yatırımcı Patrik Tkac tüm Haniel hisselerini aldığı takdirde Metro'nun yüzde 31.5'luk kısmını ele geçirmiş olacak. Alman yasaları gereği yüzde 30 üzerinde hisseye sahip olan şirketin tamamını satın almak için teklif verebiliyor.

Geçen yıl yüzde 3.1 düşüşle 7.2 milyar euro ciro yapan Real'in bu satışlarının yüzde 2'si e-ticaret üzerinden gerçekleşti. Real'in 282 mağazası ve 34 bin personeli bulunuyor.



TÜRKİYE'DE İFLAS ETMİŞTİ

Alman perakende devi Metro Group’un 4 yıl önce Kayserili Beğendik’e sattığı Real Hipermarketler Zinciri için 2016 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunulmuş ve kayyum atanmış, 2017 yılında da iflas kararı verilmişti.

Beğendik’in avukatı mahkemede yaptığı savunmada “Şirket borca batık durumda ayağa kaldırmamız mümkün değil” dedi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.

Tüzel kişiliği ALVİ Hipermarketler A.Ş. olarak değişen Real Hipermerketler A.Ş. için İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 27 Temmuz 2017'de iflas kararı verilmiş ve şirket bünyesindeki 1700 çalışandan 600 kişi yasal hakları ödenmeden işten çıkarılmıştı.