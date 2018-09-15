TELE1 Televizyonu ve ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Prof. Dr. Emre Kongar '18 Dakika' programında gündemi değerlendirdi.

'EKONOMİK OLARAK DUVARA TOSLADIK'

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin bir sonucu olarak siyasi baskıların arttığını belirten Prof. Dr. Emre Kongar, "Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıya karşı siyasi anlamdayasaklar arttı. Türk Lirası değer kaybettikçe ekonomik baskılar da artıyor. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, televizyonlarda alt yazı ile ve ekranlarda sabit olarak kurların gösterilmesi uygulamasından vazgeçilmesini önerdi. İktidar kendine yakın müteahhit ile döviz üzerine anlaşma yaptı.

Kütahya’da 2012 yılında açılışı yapılan Zafer Havalimanı’nı işleten şirkete, 20 milyon 855 bin Euro 948 ödendi. Ekonomik sıkıntılar artıkça yasaklar da artıyor. Bu yasakların bir bölümü ekenomik yasaklar bir bölümüde de siyasi yasaklar. 3. Havalimanı çalışan işçiler çalışma koşullarına tepki göstererek isyan etti, güvenlik güçleri işçilere müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu alana gitti fakat içeri alınmadı. İşiçiler ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu görüştürülmedi. Ekonomik olarak duvara tosladık." diye konuştu.

'ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ VAR SİZ BİR UÇAK BİR SARAY ALIYORSUNUZ'

TELE1 Televizyonu ve ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi Erdoğan'ın kabul ettiği belirterek, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi dolaylı bir dille kabul etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkez Bankası'na yüklendi. Ekonomik krizin nedenini Merkez Bankası'na yıkmak istiyor. Merkez Bankası Erdoğan'a bağlanmak isteniyor.

AKP'nin yaptığı iki şey var ekonomik krizin sonucunu Merkez Bankası'na yıkmak, 16 yıllık iktidar pratiğini aklamak. Muhalefetin burada etkili bir mücadele vermesi gerekmektedir. Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği iddia edilen uçak için para verildi mi? verilmedi? Ülkede ekonomik kriz var siz bir uçak bir saray alıyorsunuz. 7 odalı bir uçak saray. Ülkenin yüzde 95'ı 7 odalı bir evde oturmuyor. İnsanların yoksullaştığı bir dönemde saltanak uçağı alınıyor. Bu uçakta ejder suyu ikram edikecek sanırım." ifadelerini kullandı.