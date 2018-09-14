Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

ürkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, birlik logosu kullanılarak açılmış dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespit edildiği belirtilerek, kredi kartı ve kişiye ait bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Birlik tarafından, TBB adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, TBB logosu kullanılarak, birliğe ait olduğu görüntüsüyle açılmış, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu internet siteleri ve sosyal medya hesapları dolandırıcılık amaçlıdır. Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli, banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir. Birliğimiz bu gibi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemleri almaya özen göstermekte, ilgili mercilere kapatılmaları ve gereken cezanın verilmesi için şikayetlerde bulunmaktadır."