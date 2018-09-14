O ilde OSB'nin elektriği pazartesi günü kesilecek

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Dicle EPSAŞ), Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nin son olarak 23 milyon lirayı bulan elektrik borcu nedeniyle ödeme yapılmaması halinde pazartesi günü elektriğinin kesileceğini açıkladı.

Dicle EPSAŞ’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, OSB yönetiminin güncel 23 milyon lira olan elektrik borcunu ödemesi için defalarca uyarıda bulunulduğu belirtildi.

"ŞANLIURFA OSB, AYLARDIR BORCUNU ÖDEMEMEKTEDİR"

"Yapılan tüm uyarılar ve iyi niyetli girişimlere rağmen söz konusu elektrik borcunun ödenmediği gibi Şanlıurfa OSB tarafından depozito ve teminatlar da ödenmedi" denilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketimiz elektriği günlük olarak piyasadan borçlanarak alıyor. Geldiğimiz durumda borçlanma şartları ise malum. EPDK tarifelerinin en alt limitinde neredeyse karsız olarak enerji sağlamamıza rağmen Şanlıurfa OSB, aylardır borcunu ödememektedir. Yaşanan bu duruma rağmen OSB’deki sanayicilerin mağdur olmaması için uzunca bir süredir olumlu yaklaşımımızı devam ettirdik. Ancak tüm girişim ve çabalarımıza rağmen aylardır OSB yönetiminden 23 milyon lirayı bulan borç ve bunun dışında hali hazırda kullanılan elektriğin bedeli olan depozito ve teminatların ödenmesi konusunda da olumlu bir geri dönüş alamadık. OSB’de üretim yapan Şanlıurfalı sanayici ve işadamlarımızın zarar görmesini istemediğimizden, anlaşma zemini yakalamak için ısrarlı ve olumlu çabalarımızı son ana kadar sürdürdük. Ancak şirketimizin artık piyasadan borçlanarak OSB’ye enerji tedarik etme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle OSB yönetimine gerekli ödemelerin yapılmaması durumunda 17 Eylül 2018 pazartesi günü enerjilerinin kesileceğini resmen bildirdik."

Ortaya çıkan bu durum ile ilgili Şanlıurfa Valiliğinin bilgilendirildiğine de yer verilen açıklamada yaşanan elektrik kesintisinden Şanlıurfa OSB’deki sanayicilerin zarar görmemesi için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da devreye girmesi gerektiğine dikkat çekildi.