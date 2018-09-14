Dünya, Merkez Bankası kararını böyle gördü...

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı faiz artırımı kararı dünya basınının gündeminde ilk sıralarda. Batılı gazetelerin görüş aldığı yatırımcılar kararı olumlu karşılarken, TL’nin önümüzdeki aylarda da baskı altında kalacağı uyarısında bulundu.

‘TÜRKLER KENDİLERİNE ŞANS TANIDI’

Duvar'ın aktardığında göre, Financial Times gazetesinin görüş aldığı BlueBay Asset Management şirketinden Timothy Ash “Harika bir karar” yorumu yapıp şöyle devam etti: “Türkler kendilerine, Lira’daki düşüşü durdurmak ve piyasaya güveni yeniden tesis etmek için bir şans tanıdı. Bu işten, IMF’ye gitmeden ve sermaye kontrollerine mecbur kalmadan çıkabilirler. Yeniden dengeleme sert olacaktır fakat doğru politikalar uygulanırsa şu an bir çıkış yolu var. Krediler konusunda durum zorlu olacaktır.”

‘YENİDEN GÜVEN TESİSİ YOLU AÇILDI’

Aberdeen Standard Investments isimli yatırım şirketinden Brett Diment ise TL’deki değer kaybı nedeniyle ekonominin zaten soğumaya başladığına işaret ederek, “Bugünkü faiz artırımı ise Türkiye’yi para politikalarında güveni yeniden tesis etme yoluna soktu ve bu kritik önem taşıyor. Bugün faiz artırmamış olsalardı, TL’nin yeniden hızla değer kaybetmesi ve ülkenin hızla borç krizine, hatta bir bankacılık krizine sürüklenmesi konusunda gerçek bir risk vardı” dedi.

‘BU KARAR YAZ BAŞINDA ALINMALIYDI’

Fidelity International şirketinden portföy yöneticisi Paul Greer “ Merkez Bankası ’nın faiz artırımı hükümetin siyasi baskısına karşı cesur bir adım; ki banka, bunu yaz başında yapmış olmalıydı” dedi; bu kararla enflasyonun düşeceğine ancak ekonomide bir resesyon ihtimalinin doğacağına işaret etti. Greer, “Bugünkü faiz artırımı Türkiye’nin yatırımcıların gözünde bir miktar güven kazanmasını sağlayacak fakat borç piyasasına erişimin yeniden açılıp açılmayacağını hâlâ bilmiyoruz” diye konuştu.

‘ERDOĞAN İLE MERKEZ BANKASI ÇATIŞABİLİR’

New York Times gazetesi ilgili haberinde kararın yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ancak siyasi bir gerilim yaşanabileceğini yazdı. Gazete, “Analizciler bu adımın, yatırımcıların Merkez Bankası2nın bağımsızlığına inancını yeniden tesis ederken, en azından Lira’ya istikrar getirmeye ve enflasyonu frenlemeye de yardımcı olabileceğini söyledi. Fakat eğer yüksek borçlanma maliyetleri, Erdoğan’ın halk desteğini güçlendirmek için kullandığı hızlı ekonomik büyümeyi soğutmaya başlarsa, o zaman banka ile Erdoğan arasında çatışma yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

‘BASKI SÜRECEK’

Forbes dergisinin görüş aldığı ekonomist Agathe Demarais ise “ Faiz artırımı uluslararası piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanan bir işaret” yorumu yapsa da, “Küresel likidite için sıkılaşan koşullar ve Türkiye ile ABD arasındaki gerilimden dolayı, lira önümüzdeki aylarda baskı altında olmaya devam edecektir” dedi.