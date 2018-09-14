Gazprom hakkında flaş karar

(DHA) - Birleşik Krallık'ta mahkeme, Rus doğalgaz devi Gazprom’un, Ukrayna şirketiyle olan anlaşmazlığa bağlı olarak, bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulması yönünde Haziran ayında verilen kararı iptal etti.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, Rus şirketi dondurma kararının iptali için Birleşik Krallık mahkemesinde gelecek yıl yapılacak duruşma sonuna kadar Nord Stream AG hisselerini devretmeme sözünü verdi.

Daha önce de bir İsveç mahkemesi, önceki kararını iptal ederek Gazprom mal varlığını dondurma yetkisini vermişti. Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2.56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.