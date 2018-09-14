Enflasyon mutfağı vurdu: İşte zammın listesi...

Enflasyon artışıyla birlikte market raflarında yer alan temel gıda maddelerinin de fiyatları yükseldi.

Gıda fiyatlarında özellikle son bir ayda yaşanan artış hız kesmeden sürerken, BrandZone, artışların kısa bir bölümünü listeledi.

BrandZone’un insert ve reklam kampanya verilerine göre yaşanan fiyat değişimi şöyle:

- 23.23 lira olan 4300 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 40 artarak 32.43 liraya yükseldi.

- 2.7 TL olan 1 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 36 artarak 3,68 liraya yükseldi.

- 4.01 lira olan 830 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 26 artarak 5.06 liraya yükseldi.

- 9.93 lira olan 1500-1650 gram domates salçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 24 artarak 12.32 liraya yükseldi.

- 7.25 lira olan 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 8.33 liraya yükseldi.

- 16.81 lira olan 2 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 19.26 liraya yükseldi.

- 18.62 lira olan 2.5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 10 artarak 20.4 liraya yükseldi.

- 7.72 lira olan 550-700 gram biber salçanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 8,42 TL’ye yükseldi.

- 33.95 lira olan 5 kilogram baldo pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 9 artarak 36.94 liraya yükseldi.

- 15.01 lira olan 2.5 kilogram Osmancık pirincin fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 16.17 liraya yükseldi.

- 9.79 lira olan 5 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 7 artarak 10.45 liraya yükseldi.

- 17.23 lira olan 10 kilogram unun fiyatı Ağustos ayında yüzde 4 artarak 17.99 liraya yükseldi.

- 6.35 lira olan 1 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı Ağustos ayında yüzde 17 artarak 7.40 liraya yükseldi.

- 18.45 lira olan 8’li kağıt havlunun fiyatı Ağustos ayında yüzde 16 artarak 21.42 liraya yükseldi.

- 5.98 lira olan diş fırçasının fiyatı Ağustos ayında yüzde 15 artarak 6.87 liraya yükseldi.

- 4.70 lira olan 20’li bardak poşet yeşil çayın fiyatı Ağustos ayında yüzde 12 artarak 5.25 liraya yükseldi.

- 3.38 lira olan 1 litre UHT tam yağlı sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 3.75 liraya yükseldi.

- 4.87 lira olan 1 litre günlük sütün fiyatı Ağustos ayında yüzde 11 artarak 5.42 liraya yükseldi.

- 31.41 lira olan 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 33.81 liraya yükseldi.

- 2.17 lira olan 500 gram kelebek makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 8 artarak 2.35 liraya yükseldi.

- 1.91 lira olan 500 gram burgu makarnanın fiyatı Ağustos ayında yüzde 6 artarak 2.03 liraya yükseldi.

- 1.98 lira olan 500 gram tel şehriyenin fiyatı Ağustos ayında yüzde 5 artarak 2.08 liraya yükseldi.