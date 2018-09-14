Merkez’in kararından sonra dolar güne böyle başladı

14 EYLÜL SAAT 07:30 - Dolar TL 6.1310, 6.1319 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.1750, 7.1745 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 625 baz puan artırımı piyasadaki ortalama beklentinin üzerinde artırmasının ardından sert gerileyerek 6.01'i test etmişti. Bugün ise Dolar/TL 6.13 seviyelerinde işlem görüyor.
Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.