Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, Ekim'den itibaren enflasyonun düşeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Ekimden itibaren enflasyon düşüşe geçecek. Orta vadeli programı 20 Eylül'de açıklayacağız. Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz. Dövizle ilgili yönetmelikler 30 gün içinde tamamlanacak.Tasarruf için maliyet ve değişim ofisi kuruyoruz. " dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faiz kararı ile ilgili " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır" dedi. Albayrak "Orta vadeli program 20 Eylül'de açıklanacak" ifadelerini kullandı.