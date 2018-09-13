Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ekonomistlerden ilk değerlendirmeyi iktisatçı Yalçın Karatepe yaptı. Karatepe, kararın "Piyasanın da beklediğinin çok üstünde olduğunu" söyledi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ümit Akçay ise değerlendirmesinde, "6.25 faiz artırımı, çok sert bir resesyonu garantilemiştir. TCMB, bunu açıklamasında 'iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır' diyerek teyit ediyor. TCMB bu karar ile döviz krizinin etkilerini faiz şoku ile azaltmayı amaçlanmış. Sert ekonomik daralma ile enflasyonun ve cari açığın düşmesi umuluyor. Özellikle TL ile borçlanmak zorunda olan KOBİ'lerin toplu iflasları, muhtemelen çeşitli kurtarma planları ile törpülenmeye çalışılacak" ifadesini kullandı.

MB'nin faiz kararına dolar ve euronun ilk tepkisi

"Buradaki risk şu: Bu şok faiz artışına rağmen -farklı nedenlerle- TL'nin hızla değerlenmemesi" diyen Akçay, "Eğer bu gerçekleşirse, o zaman en kötü senaryo işlemeye başlar" dedi.

İktisatçı Mustafa Sönmez kararın doları 5.50'lere çekemeyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"6.25 puan artış beklentilerin üstüdür ama çok da işe yaramayabilir. Doları 5.50 lere çekemez mesela. Ama yolu açmıştır. Şimdi ikinci bir artışı zorlayabilir. TR yüksek ve yıkıcı faizin etkisi altına da girdi. Bu faiz ile sert kışa girildi. Uyum sağlamak zor. Çok iflas,çok işsizlik"

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash de kararı ‘büyük bir hamle’ olarak olarak nitelendirdi. Atılan adıma ‘saygı duyduğunu’ kaydeden Ash, “Yoğun politik baskının karşısında zor bir karar ancak zemini ayarlamak, Türk Lirası, Türk varlıkları ve bankalara bir şans vermek için doğru” ifadesini kullandı. Ash, şöyle devam etti:

“Türkiye’deki piyasalar bundan daha iyisini umamazdı. Tam anlamıyla doğru bir karar. Ve artış sadece baz oranda; yani LLW ve kredi faiziyle uğraşmayacak. Türkler, krizden çıkış yolunu kazmak için kendilerine bir şans verdi.”