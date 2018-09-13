İki ülkeden dolar kararı!

RT'nin haberine göre Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) başkanı Kirill Dmitriev Çarşamba günü Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF) konuştu. Dmitriev; Yerel para birimleriyle ilk ticaretin 2019 yılı başında yapılacağını, Çin Kalkınma Bankası ile 10 milyar dolarında yuan fonu açılması konusunda anlaşıldığını açıkladı ve ekledi "Heilongjiang eyaletiyle Çin yuanı cinsinden bölgesel bir fonun kurulmasına start verdik."

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke, ABD dolarının ticaret içindeki payını azaltmaya çalışıyor. Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl 100 milyar dolar olması bekleniyor, orta vadede ise 200 milyar dolarlık beklenti söz konusu.