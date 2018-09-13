CHP'den kritik 'ekonomi' ziyaretleri

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Türkiye'nin ekonomik sorununu çözmek adına oluşturulan kriz masası kapsamında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Muğla'daki oda, dernek ve sendikalara ziyaretlerde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın başkanlığında CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, ilk ziyaretlerine 32. Bölge Muğla Eczacılar Odası'ndan başladı. Heyettekiler daha sonra Mermerciler Derneği, Tabip Odası, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Kamyoncular, Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile Kamu-Sen İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'deki ekonomik krizin büyümesinin sebeplerini ve nedenlerini anlatan Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 maddelik çözüm önerilerini oda ve dernek başkanlarına anlattı. Budak, "Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmelidir. Demokrasiye geçilmeli, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlanmalıdır. Akılcı bir dış kaynak yönetimine geçilmelidir. Üretim ve istihdam artışı sağlayan ve yeni teknoloji getiren doğrudan yatırım girişleri özendirilmelidir. Türkiye spekülatif amaçlı sıcak para hareketlerine karşı korunmalıdır. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk Lirası'na dönüştürülmelidir. Hem ihalelerde hem de verilen garantilerde ve geçiş ücretlerinin belirlenmesinde TL'ye dönüşmelidir. Bütçe disiplini sağlanmalıdır. Bütçe dışı uygulamalara son verilmeli, ikinci, üçüncü bütçeler oluşturulmamalı, fonlar bütçe disiplini içerisine alınmalıdır. Türkiye israftan kaçınmalı ve tasarruf yapmalıdır. İsraf, dengeli ve adil büyümenin düşmanıdır. Tasarrufa kamudan başlanmalı; saray, araç, bina saltanatına son verilmelidir" dedi.