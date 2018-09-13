Erdoğan konuştu! Dolar yükselişe geçti...

Dolar, faiz kararının açıklanacağı kritik güne yatay seyirle başladı. Sabah ilk işlemlerde dolar/TL 6.3530 ve euro/TL 7.4020 seviyesinde bulunuyordu. Kur, Erdoğan'ın TESK genel kurulunda yaptığı açıklamalar sonrasında yukarı yönlü hareketlendi ve 6.55 seviyesinin üzerine çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar, 6.4581 seviyesine kadar çıktıktan sonra saat 12.39’da yüzde 3,11 yükselişle 6.53 seviyesinde yer aldı.

ERDOĞAN'IN FAİZ AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı. Yüzde 50'lere varan faiz oranları isteniyor. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız" demişti.

Erdoğan, 'bağımsız' dediği ancak AKP Genel Merkezi'nde toplantı yaptığı Merkez Bankası'na da eleştiriler yöneltti.

'KONUŞMANIN MALİYETİ 24 MİLYAR TL'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da Erdoğan’ın konuşmaya başladığı sırada doların 6.34 olduğunu belirtirken, konuşmanın bitişinde kurda 10 kuruş fark olduğunu söyledi. Erdoğdu, Türkiye’nin kısa vadeli borcunun 240 milyar dolar olduğunu hatırlatırken Bu konuşmanın teorik maliyeti 24 Milyar TL... Gezi Parkı’da dolar 5 kuruş arttı diye kıyameti koparanlara duyurulur…” dedi.

'SİYASETÇİNİN KONUŞARAK KUR YÜKSELTTİĞİ BAŞKA ÜLKE YOKTUR'

Ekonomist Uğur Gürses, Erdoğan’ın açıklamalarını "Siyasetçisinin konuşarak sabahtan öğleye kurları yüzde 3 yukarı iten parasına değer kaybettiren başka bir ülke yoktur herhalde…” ifadesiyle değerlendirdi.