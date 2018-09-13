Türkiye o ülkeden süt ürünleri ithal edecek

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) raporuna göre üç yıldan beri sertifika sorunu nedeniyle yapılamayan süt ürünleri ithalatı bu sorunun çözülmesi ile yeniden başlayacak.

USDA'nın ‘Süt ürünleri için Türkiye pazarı açıldı' başlıklı raporunda ABD'nin Türkiye süt ürünleri piyasasını yeniden açmak için müzakereler yürüttüğü belirtilerek, 31 Temmuz 2018 itibariyle sorunun çözüldüğü ve Türkiye'ye ihracatın başlayacağı ifade edildi.

İthal edilecek ürünler inek, koyun, keçi ve manda sütünden ürünler olacak.

İthal edilen ürünler arasında peynir, tereyağı, bebek maması ve laktoz gibi ürünlerin olduğu belirtilen raporda, sağlık sertrifikası süresi dolmadan önce, Türkiye'nin ABD'den süt ürünleri ithalatının 2014'te 24.2 milyon dolara ulaştığı, bunun büyük bölümünü tereyağı olduğu kaydedildi.