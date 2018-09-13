Dev holding borcunu ödemedi, BOTAŞ gazı kesti!

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde Yıldızlar SSS Holding A.Ş’ye bağlı Seramik Fabrikasında doğal gaz ve elektriğin kesilmesi ile birlikte üretim durdu.

İşçiler ücretsiz izne gönderildi. Yaklaşık 900’e aşkın işçinin çalıştığı Yıldızlar SS Holdinge ait fabrikada geçtiğimiz hafta başında borcun ödenmemesi üzerine gaz vanası kapatıldı.

BOTAŞ, kendi ana bayisi olan firmanın borcunu ödememesi üzerine; taşıyıcı firma KARGAZ’a gaz arzının durdurulmasını istedi. KARGAZ’a bağlı ekipler fabrikaya gelerek gaz akışını durdurdu. Ardından fabrikada elektrikler de borca bağlı olarak kesilince fabrika terk edilmiş kasaba görüntüsüne büründü.

İşçiler zorunlu izne çıkarıldı

Çankırı Postası'nda yer alan habere göre, fabrika yönetimi tarafından yıllık izinleri olan işçiler izne, izni olmayan işçiler ücretsiz izne gönderildi. Fabrika ile ilgili belirsizlik ise halen sürüyor.

Öte yandan fabrikanın üretim kapasitesini düşürerek işçi sayısını 500’e kadar indireceği şeklindeki halk arasındaki söylentiler işçiler arasında huzursuzluk yaşanmasına neden oluyor. Sorunun özellikle okulların açıldığı döneme denk gelmesi ise fabrika işçilerini kara kara düşündürüyor.

Yurttaşlar büyük umutlar bağlamıştı

Fabrika çalışmaya başladığında 5 bin kişinin istihdam edileceği söylenmiş, yöre insanı fabrikaya büyük umutlar bağlamıştı. Ancak fabrika çalışmaya başladıktan sonra inişli çıkışlı bir ivme göstermişti. İşçi maaşlarını zamanında ödeyememiş, bir çok sorunla karşılaşılmıştı. Fabrikada çalışan işiler defalarca D-100 Karayolunu kapatmış, Kurşunlu’ya kadar yürüme eyleminde bulunmuştu. Maaşsız izne çıkartılan yüzlerce işçi fabrikadaki işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yıldızlar SSS Holding; seramik, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holding, kendi bünyesindeki madenleri çıkarıp zenginleştiren sanayi tesislerine de sahip. Endüstriyel hammadde kaynakları, grup şirketlerinden Söğütsen Seramik Sanayi'nin fabrikalarında yer ve duvar karosu olarak değerlendirilip piyasaya sunuluyor.