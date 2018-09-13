Borsa İstanbul güne artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, (DHA) – Bist 100 Çarşamba gününü yüzde 0.18 düşüşle 92 bin 227 puandan tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.36 arttışla 93 bin 901 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.49 düşüşle yüzde 20.31 düzeyine döndü.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.3347 ve en yüksek 6.3750 lirayı gördükten sonra 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3732 ve en yüksek 7.4229 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2739 lira ve en yüksek 8.3268 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 artışla 94.88 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.04 düşüşle 1.1624 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Piyasalar Kritik Faiz Kararını Nasıl Karşılıyor?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bugünkü kritik PPK faiz kararı öncesi piyasa beklentileri politika faizinde 200 baz puan ile 700 baz puan artış ile oldukça geniş bir aralıkta. Dolayısıyla, bir konsensusdan bahsetmek doğru olmaz. Bizim beklentimiz politika faizinde 500 baz puanlık bir artış yapılacağı. Bu oran reel politika faizini yıl sonu enflasyon tahminimize göre (yüzde 21), +yüzde 1.5’e çekmiş olacak.

“Öte yandan, lira varlıkların karar öncesi göreceli getirilerine baktığımızda liranın son beş günde yüzde 3.7’lik getiri ile gelişmekte olan para birimleri arasında getiride ilk sırada yer aldığını görüyoruz.

“Benzer bir şekilde son bir haftada 30 yıllık dolar cinsi ve 10 yıllık lira cinsi bono faizlerinde, sırasıyla 32 baz puan ve 14 baz puanlık daralma gerçekleşti. Dolar cinsi bonolarda Türkiye ilk sırada, yerel para cinsi bonolarda ise Brezilya ardından getiride ikinci sırada.

“Hisse senetlerinde ise MSCI Türkiye endeksinin son bir haftalık getirisi (banka hisselerindeki sert satışlara rağmen) yüzde 4.4 olurken MSCI GOÜ endekslerinin getirisi yüzde 1.7 olmuş. Dolayısıyla, fiyatlamalar kararlı bir faiz artışı olacağı yönünde.

“Peki karardan sonra ne olur ? Beklentimiz gibi 500 baz puan veya daha yüksek bir artış gelmesi halinde liranın dolar karşısında ilk aşamada 6.0 seviyesine geri çekilmesini bekleriz. Kredi faizlerinin halihazırda yüksek seviyelerde seyrettiği düşünüldüğünde faiz kararının ekonomide sıkılaştırma etkisinin, dolayısıyla BIST üzerinde (özellikle bankacılık hisseleri üzerinde) olumsuz etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

“Risk primindeki iyileşme ile küçük bir toparlanma da beklenebilir. Karar sonrası dikkatler önümüzdeki haftalarda açıklanacak Orta Vadeli Ekonomik Plan detaylarında olacak.

“Yurtdışı tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı gündemin üst sırasında. Yarın ise IMF’in Arjantin ile nihai anlaşmaya varabileceği belirtiliyor. Gerçekleşmesi halinde GOÜ varlıklarını olumlu etkileyebilir.”