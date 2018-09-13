Dolar ve euronun güne başlangıç rakamları

Dün 6.3460'a kadar inerek son iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar bu sabah 6.3479 TL seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Kritik gün geldi! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Saat 14:00'te açıklanacak kritik faiz kararı öncesinde dolar /TL 6.35 TL'nin altında seyrediyor. Bu sabah 6.3479 TL seviyesinden işlemlerin devam ettiği dolar/TL dün 6.3460'a kadar inerek son iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Euro/TL bu sabah 7.3975 seviyesinde işlem görüyor.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR



Merkez Bankası Para Politikası kurulu son olarak 24 Temmuz'da toplanmıştı. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda 11.75'te sabit tuttuğu politika faizini artırması bekleniyor. Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyor.