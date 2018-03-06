Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru dün 3.83'ün hemen altına kadar çıkmasının ardından yeni güne 3.81 seviyesinden başladı. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı kararlara çevrildi.

Dolar kuru yeni güne yatay seyirle başladı.

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, gün içinde 8.83 sınırına kadar yükseldikten sonra kapanışı 3.81'in hemen altında yaptı.

Kur bu sabah saat 08:55'te 3.8100'da yer aldı. Beklentileri aşan enflasyon verisine karşın, dolar endeksinin 90 seviyesinin altındaki zayıf seyri yukarı yönlü atakları sınırlı tuttu. Endeks, 89,90 civarında yer alıyor.

Bugün piyasaların seyri açısından önemli bir veri gündemi bulunmazken, gözler TCMB'nin yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, bankanın faiz adımı atmayarak bekleyişini sürdüreceği konusunda hemfikir.