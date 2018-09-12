Dolar ve euro güne bu rakamlarla başladı

12 Eylül - Saat 08:10 itibariyle Dolar/TL 6.4247/6.4293'den Euro/TL 7.4560/7.4506'dan işlem görüyor.



Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Dolar/ TL bugün 6.45 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor.

Piyasalar TCMB’den kuvvetli bir politika tepkisi beklerken gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarıyla tanınan Mobius Investment Trust’tan Mark Mobius’a göre ise Türkiye’nin atması gereken adım faiz artışından ziyade ekonomiye güven duyulmasını sağlamak.

Reuters anketine göre TCMB'nin Eylül ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması bekleniyor. Reuters'ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor. Buna göre bir katılımcı Eylül'de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyor.