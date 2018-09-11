Borsa İstanbul Endeksi 92 bin puanda tutundu

Güne yüzde 0.19 artışla 91 bin 874 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanış saatine yaklaşırken yüzde 0.67 artışla 92 bin 309 puana yükseldi.

(DHA) – BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.17 artışla 95 bin 520 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.31 artışla yüzde 20.41 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi. Bir ay vadeli ihalede teklif 2 milyon dolar, gerçekleşen tutar 2 milyon dolar oldu. İhalede ortalama fiyat 6.56330, en düşük fiyat 6.56330, en yüksek fiyat 6.56330, tekliflerin ortalama fiyatı 6.56330 oldu.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.4346 ve en yüksek 6.4914 lirayı gördükten sonra 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4828 ve en yüksek 7.5342 lirayı gördükten sonra 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3867 lira ve en yüksek 8.4685 lirayı gördükten sonra 8.41 – 8.42 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 95.19 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.05 düşüşle 1.1589 düzeyinde.