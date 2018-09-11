Dolar ve euroda son durum ne?

Güne yüzde 0.19 artışla 91 bin 874 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.96 artışla 92 bin 580 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.92 artışla 96 bin 244 puanda.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.95 artışla yüzde 20.34 düzeyine çıktı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.4346 ve en yüksek 6.4914 lirayı gördükten sonra 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- euro en düşük 7.4828 ve en yüksek 7.5342 lirayı gördükten sonra 7.50 – 7.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.3867 lira ve en yüksek 8.4685 lirayı gördükten sonra 8.42 – 8.43 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.20 artışla 95.34 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.08 düşüşle 1.1585 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Gelişmekte olan piyasalardaki fırtına devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde gelişmekte olan ülke piyasalardaki fırtına kısa bir aradan sonra yeniden başladığına işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Arjantin pezosu, lira ve ruble haftanın ilk gününde en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke paraları. Bu üç para biriminin ortak özelliği bu hafta para politikası kurullarının toplanması. Arjantin Merkez Bankası bugün, Türkiye Perşembe, Rusya Cuma günü toplanıyor.”