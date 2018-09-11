Özal'ın açtığı otel icradan satıldı

Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu bulunuyor.

Kuşadası İcra Müdürlüğü Ulusoy Holdingin enerji şirketinin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle Haluk Ulusoy'a ait Fantasia Hotel De Luxe'ün satışına karar vermişti. 5 yıldızlı otelin satış ihalesi, bugün Kuşadası Adliyesi'nde icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan ve üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunan Fantasia Hotel De Luxe için sadece alacaklı Garanti Bankası teklif verdi.

Yapılan işlemin ardından otel icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding'ten alacaklı olan ve tek teklif veren Garanti Bankası'na satıldı.

ARSAYI TMSF SATIN ALDI

Bu arada, otel satışı sırasında aynı anda Haluk Ulusoy'a ait Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki 4 ayrı arsanın da icra yoluyla satışı gerçekleşti. Kuşadası İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satış sonucu Haluk Ulusoy'a ait en yüksek teklifi veren TMSF tarafından satın alındı. TMSF Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy'a ait birinci arsa için 2,5 milyon TL, ikinci arsa için 1 milyon 330 bin TL, üçüncü arsa için 830 bin TL ve üçüncü arsa için de 2 milyon 70 bin TL fiyat verdi.