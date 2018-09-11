Eylem yapan mağazalara ceza gelebilir

Dün İstanbul'un ünlü AVM'leri Marmara Park, Forum İstanbul ve City's Nişantaşı'nda bazı mağazalar döviz kuru ile ödedikleri kirayı protesto etmek için 2 saat geç açıldı.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü bu mağazalara para cezası kesilebileceğini söyledi. Birleşik Markalar Birliği Başkanı Sinan Öncel ise, "Örneğin ben 32 bin TL kira ödüyordum, kiram 52 bin TL oldu. Ceza gelirse gelsin" diyerek eylemin arkasında durdu.

İstanbul’da döviz üzerinden alan kirası ödeyen markalardan bazıları Beylikdüzü Marmara Park, Bayrampaşa Forum İstanbul ve City's Nişantaşı’nda dün saat 10 yerine 12'de kepenk açtı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü eylem yapan markalara, “Para cezası veya kapatma cezası gelebilir” diyor.

KONTRATA GÖRE PARA CEZASI

Türkiye’de hemen hemen her AVM’nin indirime gittiğini ve yaptıklarını kontratların farklı olduğunu söyleyen Başkan Hulusi Belgü, “Her AVM’nin belirli kuralları vardır. Hiçbir mağazanın geç açma gibi bir durumu söz konusu değil. Ancak dün birkaç marka 1-2 saatlik bir eylem yaptı. AVM yönetimlerinin yaptıkları anlaşmaya kontrata göre para cezası verilebilir. Hatta bu durum kapatmaya kadar gidebilir.” dedi.

TÜKETİCİYE ZARAR VERİR

Ayrıca markaların ithalattan kaynaklı büyük sıkıntı yaşadıklarını da söyleyen Belgü, “Bazı firmaların ithalattan kaynaklı sıkıntı yaşadıkları doğru. Hatta kimisi işçilik maliyetlerini bile karşılayamıyor. Ancak bu durumların hepsi ilerleyen dönemlerde geçecek. Bu tarz eylemlerin yapılması hem bize hemde tüketiciye zarar verir.” ifadelerini kullandı.

KİRALAR 1 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Ceza konusunda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise para cezasının gelebileceğini ifade etti. Öncel sozcu.com.tr’ye açıklamasında, “Geçen yıl ile bu yıl arasında kira artışı neredeyse yüzde 80 oranında artmış. Bazı AVM’ler hiç geri adım atmıyor. Kimiside indirim yaptık diyor ancak borcu olan kiracılar indirimden faydalanamıyor. Zaten adamın borcu varsa zor durumdadır. Bu kişi neden indirimden faydalanamıyor.” diye konuştu.

32 BİN TL’LİK KİRA 52 İN TL OLDU

Piyasada kötü niyetli kişilerin olduğunu bazı AVM’lerle hiçbir sorun yaşamadıklarını ancak bazı AVM’lerle hiç anlaşamadığını söyleyen Öncel, “Ben geçen yıl kendi mağazam için 32 bin TL kira ödüyordum. Ancak bugün ki kura baktığımızda 52 bin TL olmuş. Biz markalar olarak kira- ciro oranının sabitlenmesini istiyoruz. Bunun içinde gerekli bakanlıklarla görüşüldü.” dedi.