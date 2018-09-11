Morgan Stanley, TCMB'den faiz artırımı bekliyor

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, bu ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) muhafazakâr tarafta olmayı tercih etmesini ve politika faizini 425 baz puan sıkılaştırarak yüzde 22.0'a çıkarmasını beklediklerini bildirdi.

Foreks’te yer alan habere göre, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6.40 civarında kalacağı öngörüsü ile TÜFE'nin aralık ayında yüzde 20.7 seviyesine yükseleceğini tahmin eden Morgan Stanley, "Enflasyonun finansal istikrar endişeleri ile bir araya gelmesinin TCMB'ni para politikası duruşunu ayarlamasını gerekli kılıyor. TCMB'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama bu beklentiyi teyit ediyor" dedi.

Piyasanın beklentisinin Bloomberg anketine göre 325 baz puan artırım yününde olduğuna işaret eden Morgan Stanley, kendilerinin ise 425 baz puan artırım beklediklerini vurguladı. Morgan Stanley, TCMB'nin aktif gecelik fonlama faizinin hali hazırda yüzde 19.25 olduğuna işaret ederek, bu oran dikkate alındığında fonlama faizinde artışın 275 baz puanda kalacağını belirtti.