Teknosa o uygulamayı başlattı

Bu kapsamda müşterilere, belirlenen ürün gruplarında, kullanılmış ürünlerde de geçerli 30 gün içerisinde değişim fırsatı sunulduğu belirtildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, 'Memnuniyet Değişim Uygulaması'yla , alışveriş yapan teknolojiseverler, ürünleri uygulama kapsamında kullanılmış bile olsa 30 gün içerisinde değişim imkanına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Memnuniyet Değişim Uygulaması’ndan faydalanmak isteyenler bu haklarını bir defaya mahsus olarak tüm Teknosa mağazalarından gerçekleştirebilecek. Memnuniyet Değişim Uygulaması; belirlenen ürün grupları* dışındaki tüm ürünlerde geçerli olacak. *Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, kişisel bakım ürünleri, büyük beyaz eşya ürünleri, sarf malzemeleri, servis tarafından kurulumu yapılmış TV’ler, sim kart takılan, Wi-Fi bağlantısı, kullanıcı tanımlaması yapılan cep telefonları, notebook ve tabletlerde uygulanmaz. Detaylı bilgi için: https://www.teknosa.com/pages/memnuniyet-degisim" denildi.