Üniversiteliler için kiralık ev sınavı başladı

YAĞMUR ÖZTÜRK -BİRGÜN/ Üniversiteliler kayıtların ardından ev arayışına girdi. Öğrencilerin ev aramaya başlamasıyla ev sahiplerinin daha yüksek fiyatlandırma yaptığını söyleyen emlakçılar, öğrencilere kirayı bölüştükleri göz önünde bulundurularak daha fazla fiyat söylendiğini ifade etti. Bir arkadaşıyla birlikte 2+1 bir ev arayan Mehmet Ali Deniz’le Şişli’deki emlakçıları dolaştık.

Ev fiyatına harabe

Ordulu ve 3 kardeşin en küçükleri olan Mehmet Ali Deniz, Avcılar’da bir üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyor. Ailesine yük olmamak için Levent’te bir işte çalışıyor. Arkadaşıyla Şişli civarında ev arayan Deniz’e emlakçıların en düşük bin 500 TL olarak sunduğu kira bedeli 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sorduğumuz emlakçılar arasında en çok bin 700 TL telaffuz ediliyor. En düşük kiraya sahip evlerde iki odadan birinin oda denmeyecek kadar küçük olduğu göze çarpıyor.

İlk aşamada bir kira bedeli kadar depozito ödemek ve eşya almak zorunda olan Deniz, barınma konusunda yaşadığı sıkıntıları şöyle anlatıyor: “İstanbul çok pahalı bir şehir. Ev kiraları gerçekten yüksek. Merkezi bir yer olsun istiyoruz çünkü ulaşım sıkıntısı var. O da bütçeyi yukarı çekiyor tabii. Kalınabilir normal evler lüks daire fiyatına, kalınamayacak harabeler normal ev fiyatına kiralanıyor. Gerçekten öyle evler var ki, insan onu ev diye göstermeye utanır.”





4 öğrenci 2+1 kiralıyor

26 yıllık emlakçı Hasan Boluğur da öğrenciler için ev tutacakları çevrenin yenilikçi bir yüzü olmasının ve muhitte öğrenciye olan bakışın öğrencinin kalırken sıkıntısı yaşamaması açısından önemini belirtiyor: “Şişli deyince çok pahalı oluyor işte. Ucuza da bulunur ev. Ama nereden? Kuştepe, Gültepe, Çağlayan. Oralarda da herkes kaçta girdin kaçta çıktın, nereye kiminle gidiyorsun karışırlar açıkçası. Öğrencinin rahat edemeyeceği yerler ucuzdur ancak.”

40 yıldır emlakçılık yapan Güven Maral da mal sahiplerinin öğrenci evleri konusunda vicdanlı davranmadıklarını söylüyor. Maral, insanların eskiye oranla ekonomik açıdan artık daha fazla zorlandığı yönündeki gözlemlerini aktarıyor: “Milletin gücü yetmiyor. Öğrenci zorlanıyor, ana babalar ayrı zorlanıyor. Geçen gün 4 kız öğrenci geldi. 2+1 kiraladılar. Odaları paylaşacaklarmış, salonda yatacaklarmış. Tuttukları ev 2 bin TL idi. Tabii aralarında bölüşecekleri için her biri 500 TL verecek.”