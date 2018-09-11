'Ekonomide çok ciddi daralma var ve büyüme hızla düşecek'

Murat Muratoğlu, büyüme rakamlarının şişirildiğini belirterek, bu rakamın çok yakın zamanda hızla düşeceğini yazdı.

Muratoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Büyümek neydi? Büyümek zenginleşmekti. En azından bize böyle denildi. Türkiye ekonomisi nisan-mayıs-haziran aylarında geçen yıla göre yüzde 5.2 büyüdü… Maşallah, yine büyüdü… Çok iyi büyüdü… Öyle bir büyüdü ki sormayın…

Açıklanan rakam seçim öncesini, Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiği günleri, Berat Albayrak'sız ekonomiyi yansıtıyor. Bakalım başkanlık sistemi ekonomiyi ne kadar uçuracak? Hakikaten Berat bu işi çok daha seri mi derleyip toparlayacak? Performansı ne olacak? Göreceğiz!

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Tabii ufak tefek pürüzler yok değil! Türkiye'nin 1923'ten beri potansiyel büyümesi yüzde 5 civarında… Yani övünülecek bir şey yok ortada… Büyümeyi açıklayan kuruma diyorsun ki; “Güzel kardeşim, sen bu büyümeyi değiştirdiğin yeni yöntemle hesaplıyorsun. Nasıl hesaplıyorsun? Bize bir de eski yöntemle kaç büyüdüğümüzü söyle, karşılaştıralım!” Açıklamıyor, açıklayamıyor. Yanlış ölçüyor, “Üzümünü ye, bağını sorma” diyor.

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Normalde bu tarz revizyonlarda 5 yıl öncesi alınır. Eskiye göre büyüme rakamları da açıklanır. İstatistik Kurumu 7 yıl öncesini aldı. Belki de uğurlu rakamıdır… Ancak o yılın özelliği Türkiye ekonomisinin yıllık 4.7 küçülmüş olması. Uyanıklığın Nirvanası… Türkiye'nin semirmesinin küçük sırrı…

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Açıklanan enflasyon ve işsizlik oranları ne kadar gerçek ise bu oran da o kadar gerçek. Etrafınızda ay sonunu getiremeyen, zamlardan şikayet eden, işsiz, aşsız, kredi borcunu ödeyemeyen “iç fesat odağı” mı var? Yapıştıracaksın suratına yüzde 5.2 büyümeyi, susturacaksın milli birlik ve beraberliğimize gözünü dikeni… Valla en güzeli… Ejder suyu yaradı demek ki!

Birader, Türkiye bu kadar büyüyorken sende kıpırdama yok mu? Hatayı kendinde ara… Biz hepimiz, çok iyiyiz valla! Sahi kime büyüyor bu ekonomi? Millet artık yetişemiyor, yavaş büyüse bari… Yükselen faizler ve enflasyon, adeta uçuşa geçen döviz, zayıflayan Türk Lirası… Hepsi kulak arkası!

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Peki, bu rakam nasıl ortaya çıkmış? Büyüme verisine denk gelen zaman tam seçim öncesi… Sıcak para pompala, emekliye bayram ikramiyesi dağıt, bankaları kredi vermeye zorla, kamunun paralarını harca, iç talep artsın, halk harcasın… Türkiye'nin her daim önüne çıkan dış mihraklar da bu sefer ortalıkta olmasın. Özeti bu!

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Uyusun da büyüsün Türkiye… Böyle uyumaya yüzde 5.2 büyüme az bile… Nitekim hormon basılmış büyümenin sonuna geldi ülke…

Talepte çok ciddi daralma var ve büyüme hızla düşecek… Ne yaparlarsa yapsınlar büyüme üçüncü çeyrekte azalır, dördüncü çeyrekte daralır. 2019'da işler daha da beter hal alır. Doların büyümesi yanında bizim büyüme solda sıfır kalır!