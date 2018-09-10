Halkbank'tan açıklama! O maili kabul ettiler ama...

Halk Bankası'nda yaşanan döviz skandalının ardından banka yönetiminin çalışanlara 'Halk Bankası yönetimi, skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atıyor ve 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' uyarısı verdiği ileri sürülmüştü. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Twitter'da açıkladığı bilgilerin ardından Halk Bankası'nın 'düşük fiyata döviz satışı' yapması hakkında soru işaretleri artmıştı.
Halk Bankası skandalında şok talimat!
CHP'li Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Duran'ın kendisini aradığını belirtti. İşte Yarkadaş'ın paylaşımı: