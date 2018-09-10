Halk Bankası skandalında şok talimat!

Yarkadaş'ın sosyal medya hesabında açıkladığı bilgiler şunlar:

"YENİ BİLGİ: Halk Bankası yönetimi, skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atıyor ve 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' diyor. Aynı gün maaş alan banka personeli, bu direktife önce bir anlam veremiyor tabii ki...

Bankanın direktifinin gerekçesi ise gece anlaşılıyor. Birden bire ortaya çıkan 'düşük fiyata döviz satışı' kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırıyor. Banka çalışanları 'Belli ki birilerine KORİDOR açtılar' yorumunu yapıyor. Yönetim, bu talimatıyla personeli dışarıda tutmuş oluyor...

Banka yönetimi böylece 'Bakın yanlışlık oldu, personelimizin bile haberi yok' mesajı vermeye çalışıyor.

Yeni edindiğim bu bilgiyi, bankalarda yaşanan ve yaşanacağı belli olan skandalları takip eden kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Çünkü bunlar hepimizin parası...

BARIŞ YARKADAŞ"

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