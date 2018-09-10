Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı beklenti anketi yayınlandı. TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre 2018 sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.61, dolar kuru beklentisi ise 6.5938 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı beklenti anketi yayınlandı.

TCMB Eylül ayı beklenti anketine göre 2018 sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.61 oldu. (Önceki: yüzde 16,45)

Cari yıl GSYH büyüme beklentisi ise yüzde 3,4 oldu.

TCMB yıl sonu dolar/TL beklentisini 6,5938 olarak belirledi. (Önceki: 5,9663)

NTV'de yer alan habere göre, TCMB Beklenti Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre ay sonu TÜFE beklentisi yüzde 2,13, 2018 yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 19,61 oldu.

Önceki beklentiler sırasıyla yüzde 1,25, yüzde 16,45 seviyesindeydi.

Anket sonuçlarına göre Eylül sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 21,44 oldu. Önceki anket döneminde beklenti yüzde 17,75 seviyesindeydi.

2018 yıl sonu cari denge beklentisi 49,67 milyar dolar açık şeklinde gerçekleşti.