Doların akıbetini o karar belirleyecek

Bu hafta toplanacak olan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitme beklentisi dövizin ateşini bir parça söndürmüş görünüyor.

Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Erdal Sağlam'a göre, faiz oranında artış beklentisi nedeniyle yumuşayan kurun akıbeti, artış oranına bağlı.

"Şimdi piyasada sorulan soru ise faiz artışının 3 puan mı, yoksa 5 puan mı olacağı" yorumunu yapan Sağlam, artış konusunda tüm piyasa oyuncularının hemfikir olduğu görüşünde.

Ancak piyasa aktörleri arasında artışın miktarı konusunda büyük bir görüş ayrılığı olduğunu hatırlatan Sağlam, bu bölünmeye şu satırlarla dikkat çekiyor:

"Piyasa anketlerinde de ortaya çıktığı gibi; artış oranının 2 puan olacağını söyleyenler de var, 7-8 hatta 10 puan olacağını söyleyenler de. Merkez Bankası kararı hakkındaki beklentinin başka hiçbir ülkede bu kadar farklı olamayacağını biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bizde de beklentiler arasında bu kadar büyük fark bulunmuyordu.

Küresel piyasaların geçen hafta boyunca genel olarak sakin seyrettiği, gelişmekte olan ülke paralarının dolara karşı küçük de olsa değer kazandığı görüldü. Ancak bizde yaşanan kur gerilemesinde Merkez Bankası’nın işaretini verdiği faiz artışı beklentisinin daha önemli rol oynadığı söyleniyor."

Sağlam, kimi piyasa oyuncuları ile konuştuğunda beklentinin üç puan olduğunu, gerekçelerinin de Merkez Bankası’nın fonlama faizini geç likidite penceresi faiz oranı olan 20.75’e kadar yükseltmemesi olduğuna dikkat çekiyor.

Bir bankacının neden beş puanlık faiz artışı beklemediğini, Merkez Bankası'nın fonlama faizini yüzde 20.40-20.50 bandına yükseltmesi şeklinde açıkladığına değinen Sağlam, aynı bankacının, piyasadaki artış oranı beklentisi konusunda oluşan koridorun çok açık olduğunu ama kabaca merak edilen oranların “3 mü, yoksa 5 mi olacağı” olduğunu söylediğini aktarıyor.

Sağlam, piyasadaki farklı faiz artış puanı beklentileri ve piyasanın artışa vereceği tepkilere dairse şu gözlemlerini paylaşıyor:

"Bu konuda danıştığımız piyasa oyuncuları, piyasanın faiz artışını fiyatladığını ama belli bir oranı fiyatlamadığını tahmin ettiklerini söylediler. Ancak 3 puanlık artış yapıldığı takdirde kurların yeniden yükselmeye başlayacağını söyleyen bankacıların sayısı bir hayli fazla. Buna karşılık 5 puanlık artış yapıldığı takdirde kurların bu seviyeden geri geleceğini tahmin eden oyuncular olduğu gibi, “5 puanlık artışla ancak mevcut kur seviyesinin korunacağı” yorumunu yapanlar da bulunuyor.

Kesin olan şu ki; piyasa en az 3 puanlık faiz artışını satın almış durumda.

5 puanlık faiz artışı yapılsa bunun olumlu etkisinin ne kadar süreceğini sorduğumuzda ise aldığımız yanıt, “Yeni OVP açıklanana kadar” oluyor. Artık OVP’nin açıklanacağının söylendiği Eylül ortasına gelindiği, piyasanın faiz kararından sonra OVP ve içeriğine odaklanacağı ifade ediliyor.

Bence; faiz artışı 5 puan ya da sürpriz biçimde daha yüksek olursa, o zaman OVP’nin içeriği konusunda fazla bir şey beklememek daha doğru olabilir."

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